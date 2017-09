Maó desperta amb ganes de festa

Maó s’ha aixecat aquest dematí amb moltes ganes de festa. A partir del capvespre, es succeiran hores d’emocions molt intenses, i per açò, cal tenir moltes forces.

Una vegada més, el berenar al Camí des Castell ha estat l’epicentre festiu d’aquest matí. Organitzar des de fa més de vint anys, ja és una cita obligada. I ningú no hi falta. Hi eren la presidenta en funcions del Consell, Maite Salord; bona part dels regidors de l’Ajuntament, encapçalats per la batlessa Conxa Juanola i un centenar de veïns.

Sonava amb força «Anem a xauxa» de Joana Pons quan el carrer va començar a omplir-se d’ambient, i d’àpats ben menorquins. Pilotes, carn amb salsa, callos, truites de patata, panets de camot, sobrassada i formatge, formatjades i rubiols, entre moltes altres van permetre que els caixers agafessin forces per una jornada ben intensa.

El pregoner popular, Joan Sans, també ha anunciat l’inici de la festa.