Va Gros empelta les ganes de festa

L’ambient més festiu i distès es va viure aquest dimarts fosquet pel centre de Maó, de la mà dels cantaires del Va Gros, el grup que per setè any consecutiu va sortir al carrer per anunciar l’arribada de les festes de la Mare de Déu de Gràcia a cop d’acords de guitarra i cançons.

Una marea de camisetes grogues va omplir la ciutat a partir de les 19 hores, quan el grup sortí de la seva seu social, el bar Infanta. Aquell era l’inici d’un recorregut que va incloure quatre aturades més, la plaça Reial, el Claustre del Carme, la plaça del Carme i la plaça Constitució.

El grup l’integraren unes dues-centes persones, portant guitarres i qualque acordió.





