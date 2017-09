Planter d’avui, festa de demà

Desenes de fillets i filletes es van convertir aquest dilluns en autèntics caixers i caixeres de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, cada un amb la seva guindola i el seu cavall, de cartó.

La plaça de la Conquesta de Maó es va convertir en una sala de tallers a la qual es van acostar un bon nombre d’infants, acompanyats pels seus pares, concos o avis, amb l’objectiu de crear les seves guindoles i donar vida als seus cavalls negres. Una activitat que va agradar als petits, com afirmava, per exemple, en Marc Sintes. «M’agrada més el cavall perquè és molt polit», deia el jove caixer de 6 anys, qui va participar en la iniciativa juntament amb les seves germanes, Laia i Júlia. «Venim cada any de Ciutadella per passar les festes amb els avis», explicaven els petits, sense deixar anar els seus cavalls i amb les guindoles ben posades. Igual com n’Alèxia Orfila, qui es mostrava contenta per participar en l’activitat.





