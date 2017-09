S’estrena la revista de les festes de Maó

Aquest divendres a les 19.30 hores, l’hotel Jardí de ses Bruixes de Maó va acollir la presentació de la revista de la Mare de Déu de Gràcia 2017, una publicació d’«Es Diari» de 76 pàgines plena de reportatges variats i dinàmics que ja compta amb quasi trenta anys de tradició. En un jardí que pareixia màgic, amb espelmes que penjaven dels arbres, parets de marès i una calma captivadora es va presentar ahir la Revista de la Mare de Déu de Gràcia 2017, una presentació plena de gent amb ganes de donar per començades les festes de Maó.

Coordinada per Laura Bañón i dissenyada per Daniel Cardona, la publicació, disponible a partir d’avui, ha comptat amb la col·laboració de Zaca, Marc Campins, Francesc Carreras, Ismael Pelegrí Pons, Pep Mir, Margaria Caules, Lluís Orfila i Blai Barber, entre altres.

La persona encarregada d’obrir la vetllada amb les seves paraules va ser l’editor d’«Es Diari» , Josep Pons Fraga, qui va començar donant les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta edició.

La seva intervenció va desvetllar algunes dades dels caixers de les festes de Maó; com ara, que Carla Micaela Roig Mercadal, amb tretze anys, és la caixera més jove o que els quatre membres de la família Rotger Lluch, que l’any passat es van estrenar tots junts, enguany repeteixen.

Aprofitant el context, l’editor també va esmentar una bona notícia: Jordi Gaona Peña i la seva filla, Victoria Gaona, finalment compliran el seu somni i debutaran junts. Tot estava preparat per a què ho fessin al jaleo del matí de l’any passat, però a la nit el cavall del pare es va posar malalt. La filla va oferir el cavall al pare, però aquest es va negar: «la festa era seva». Ella es va haver d’estrenar sola damunt el cavall, però el pare no s’ho va voler perdre i la va acompanyar al llarg de tot es jaleo des de baix.

La intervenció de Pons Fraga va acabar amb uns versos de Marc Campins i destacant un fet inèdit que no s’havia donat en cap de les edicions anteriors: és la primera vegada que l’autor de la portada de la revista i el del cartell de l’Ajuntament és el mateix. Es tracta del ciutadellenc Matías Quetglas, el següent en agafar el torn de paraula.

L’artista explicà que va tenir un problema de salut quan va fer la portada de la revista. «Fins i tot, vaig pensar que seria el darrer dibuix que faria». Com Quetglas afirmà, «el sentiment s’expressa a la pintura». En canvi, la portada «expressa l’alegria d’estar bé».

La batlessa de Maó, Conxa Juanola, que enguany s’estrena com a caixera batlessa, començà el discurs afirmant amb alegria que la presentació de la revista és «el tret de sortida tradicional de les festes». A més, la batlessa va aprofitar el seu torn de paraula per a agrair a Alba, «unes dones admirables», fer-se càrrec del pregó d’unes festes «participatives, amb molta diversitat, obertes i acollidores». La vicepresidenta del Consell, Cristina Gómez i el bisbe de Menorca, Francesc Conesa, també van desitjar unes bones festes a tothom.

Per a acabar l’acte, Josep Pons Fraga va convidar els assistents a una degustació de productes menorquins i a un «gotet de pomada».

Així va acabar la presentació d’una revista on es poden trobar totes les curiositats entorn a la festa d’aquest any: des del nombre de cavalls que participen (163) fins a informació sobre les noves mesures preses per l’Ajuntament per tal de promoure «una festa més segura», passant per testimonis de les pregoneres, les integrants de l’associació Alba, un recorregut visual per la història de la festa i un munt de curiositats.

Història i novetats recollides en 76 pàgines. Pàgines que, amb la seva publicació, encenen la flama de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2017. Bones festes!