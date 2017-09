La Revista amb gràcia

«Es Diari» presenta aquest divendres la revista de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2017, la portada de la qual és obra de Matías Quetglas. Les persones de Maó són les grans protagonistes dels reportatges, articles i col·laboracions que omplen les pàgines de la publicació, que durant les últimes tres dècades s’ha consolidat com un element més de les festes patronals de Maó gràcies, entre d’altres motius, a la bona acollida registrada entre els lectors, a la participació dels anunciants i al compromís d’Editorial Menorca amb els esdeveniments i les grans cites populars menorquines.

Coordinada per Laura Bañón i amb disseny de Daniel Cardona, inclou articles de Marc Campins, Francesc Carreras, Gemma Andreu, Ismael Pelegrí Pons, Pep Mir, Margarita Caules, Lluís Orfila i Zaca, qui sempre mira la festa amb humor. Tots ells són gran coneixedors de la ciutat, de la història i de la seva gent, amants de la celebració i identificats amb l’esperit que es viu aquests dies.

Nova Junta

Una de les novetats d’enguany és l’estrena de la Junta de Caixers i, en particular de la caixera batlessa Conxa Juanola. Dos anys més tard d’haver assumit la presidència de l’Ajuntament afronta el repte de presidir també la qualcada, «de joveneta sempre havia dit que un dia seria caixera de les festes de Maó», confessa, i per complir-lo s’ha preparat durant els darrers mesos.

Els cavalls, els cavallers, les famílies que donen continuïtat a les festes compten amb el protagonisme corresponent. Però la festa a Maó és molt més, serveix de convocatòria per reunir amics, famílies, grups, barris, per fer xauxa y per promoure activitats culturals que amb el pas del temps han arrelat amb força al programa que omple els dies i els carrers. Són manifestacions que val la pena conèixer, anècdotes atractives que il·lustren unes pàgines que desprenen festa.

Les dones d’Alba, el pregó de la lluita visible contra el càncer

No s’amaguen, tampoc en fan exhibició, simplement es donen suport i col·laboren amb informació davant la malaltia del càncer de mama, la circumstància que comparteixen. És un grup de dones valentes i lluitadores que pujaran al balcó de l’Ajuntament com a pregoneres de la festa.