La bona salut de Sant Lluís

Després de dues setmanes carregades d’actes per donar la benvinguda a les festes de Sant Lluís 2017, el poble es va recollir al Pla de sa Creu, omplint tot l’espai habilitat i amb molta gent de peu per donar pas a la nit pregonera.

Records d’una consulta

Era torn pel pregoner, Anton Soler i Ferrater, qui fou el metge del municipi durant 41 anys. Per a introduir-se, va remarcar la por escènica que tenia des de jove i com, l’any passat, va rebutjar l’oportunitat de ser pregoner.