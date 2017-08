Sant Lluís, cinquanta anys seguits de qualcada

Els santlluïsers estan d’enhorabona, i no tan sols per l’arribada de les festes patronals. I és que no es pot dir que les d’enguany siguin unes festes més, ja que suposen la commemoració del 50 aniversari de la recuperació de la qualcada dins les festes.

En aquest fet té molt a dir un dels actuals membres de la Junta, en Juan José Villalonga, el qual va rellançar aquesta tradició al poble durant l’any 1967. Allà també esdevingué la primera de moltes participacions com a cavaller, quasi totes fent de caixer pagès, càrrec que de nou ocuparà. A més, tornarà a ser el membre de la qualcada amb més anys (77) i amb més experiència. Per contra, el més jove serà en Joan Pons Pons, de tan sols 14 anys. Però la novetat la trobam a la batlia, on la caixera batlessa, na Teresa Borrás, debutarà al damunt del cavall.

Completen la junta Mari Carmen Carrasco, caixera fadrina; Juan José Villalonga, caixer pagès; Laura Kenyon, caixera casada; José Titos, caixer municipal; Pedro Juan Pons, Francisco Sánchez i Miquel Pons, com a caixers vocals. El jove Jordi Orell és un any més el fabioler.

D’aquesta manera, viurà de manera diferent unes festes de Sant Lluís molt especials. Tots els santlluïsers ho saben, els caixers també, i el poble ja espera l’arribada dels cavalls a la plaça, on aguarda el Jaleo.