Els 80 tocs de guindola ferreriencs

Renou de ferradures, renills apropant-se i algun que altre caixer acabant d’ornamentar el cavall al bell mig del carrer. Eren les quatre quan el poble encara es deixondia d’un matí frenètic de festa. Els actes centrals estaven a punt de començar. Tot «borinava dins la panxa» de la caixera batlessa, Enriqueta Camps, minuts abans de sumar-se a la qualcada. Els nervis mesclats amb la il·lusió eren el seu millor beuratge.

Hi faltaven dos minuts per les cinc de la tarda quan la fabiolera Sílvia Pons i el caixer sobreposat, Sebastià Mercadal feien acte de presència a l’avinguda Jaume Mascaró per dedicar a Camps el so del tambor i el fabiol. Tot seguit, el caixer sobreposat va demanar permís per iniciar el replec. Amb un «endavant, començau» d’Enriqueta Camps, la qualcada va començar a formar-se. La darrera en incorporar-se fou la mateixa caixera batlessa. Eren les 18.15 hores quan el so del tambor i el fabiol tornava a omplir de festa l’avinguda Jaume Mascaró, en aquesta ocasió, la fabiolera apareixia acompanyada ja per uns 80 caixers i una gernació de gent. Van tenir alguna que altra dificultat per localitzar la batlessa que s’entremesclava amb la gent, tot i que ella alçava amb ganes la guindola. El darrer en arribar, el caixer capellà, Joan Tutzó, qui, enmig d’un silenci li digué: «els caixers, cavallers i el poble desitgen que ens acompanyi per presidir la qualcada de Sant Bartomeu. Visca Sant Bartomeu!». I així ho va fer. Enriqueta Camps pujà a lloms de Tonino i se sumà a la qualcada. Hi faltaven uns pocs minuts per les sis i mitja. Era el moment de fer una volta pels carrers del poble i enfilar cap el Pla de l’Església.

Tres quarts després, damunt les set i quart, la Banda de Música de Ferreries entonà les primeres notes quan entraren caixera batlessa i capellà. Tot seguit, un cop el caixer sobreposat deixà la bandera a l’entarimat, començà a sonar amb força la versió del jaleo de Sant Bartomeu, composta per Biel Cardona, per continuar després amb el tradicional jaleo. Es deixà sentir fins ben entrada la nit. La tercera volta acabà deu minuts abans de les deu de la nit quan començaren les voltes de cargol. Tot seguit, es dirigiren a les solemnes completes en honor a Sant Bartomeu.