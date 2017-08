La festa ja sona a Ferreries

Ferreries ja és un poble en festes. Després del divertit pregó del vespre anterior a càrrec de glosadors del municipi, l'ambient festiu ja es respira a tots els cantons del nucli urbà.

Molts ferreriencs han agafat forces de bon matí ja amb berenars d'amics i veïns, per a preparar-se per al primer acte de les festes d'aquest migdia. I és que amb puntualitat, a les 12, el 'sus' oficial a l'edició 2017 de Sant Bartomeu l'ha donat un acte senzill i curt, però molt sentit.

El batle, Josep Carreres, ha entregat la bandera al caixer sobreposat, Sebastià Mercadal Truyol. El jove cavaller serà l'encarregat de passejar la bandera vermella amb la imatge del sant pels carrers del nucli ja aquest capvespre. A continuació, la fabiolera, Sílvia Pons Martí, ha entonat per primera vegada enguany les notes del tambor, seguit amb silenci per la gernació. L'acte s'ha acabat, com és tradicional, amb la cantada de l'humne de Ferreries.

Els cavallers després han recorregut els carrers del poble per a repartir les candeles de Sant Bartomeu. Una de les parades més sentides és la visita al geriàtric del carrer Fred. Enguany, com a novetat, els caixers ja reparteixen l'aigua-ros, enlloc de fer-ho el dia de Sant Bartomeu, després de la missa.

Tot ja és a punt, per tant, per a viure la primera tanda de les festes, amb la sortida dels capgrossos, per a la diversió dels més petits; i després amb la qualcada.