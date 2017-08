La festa comença a ritme de glosa

Els glosadors de Ferreries van ser els encarregats aquest dimarts de donar el tret de sortida a unes noves festes. Xec Morlà, Jaume Janer, Bep Moll, Moisès Coll i els guitarristes Lluís Janer i Pere Arguimbau van ser els protagonistes de la nit. De manera virtual, també hi va ser present Marc Barceló, el glosador més jove de la localitat que per feina no va poder assistir-hi. Davant una plaça plena a vessar, es va fer un repàs per la història de la glosa al poble, a més d’establir diversos paral·lelismes entre aquesta art i les festes patronals; ambdues coses, tradicions que formen part de la identitat i la cultura menorquina.

Recitat i cantat

La rima cuidada i la poesia no van deixar de ser-hi al llarg de tota la nit. La majoria d’estrofes van ser recitades però algunes també van ser cantades, sempre acompanyades de la bonica melodia de la porguera, la tonada típica de les gloses menorquines. Però a més a més, un muntatge de fotografies i vídeos, moltes d’elles antigues, elaborat per Damià Febrer, també va ajudar a emocionar i captivar al nombrós públic present







