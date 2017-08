Maó prepara unes festes amb menys caixers i més prevenció

Maó comença a escalfar motors per a les seves festes grans. I és que trobar el programa dins la bústia o davall la porta comença a deixondir sentiments. «Jo ja no dorm», assegurava aquest dimarts una membre de l’Associació Alba mentre escoltava les paraules de la batlessa, Conxa Juanola, sobre festa i tradició. Elles tenen enguany la missió de pronunciar el pregó i donar el tret de sortida a quatre dies grans.

La ciutat viurà una frenètica activitat amb 90 propostes en només setze dies, sense comptar els propis i protocol·laris de les quatre jornades grans de la celebració. Hi haurà fins a vuit escenaris de festa repartits arreu del poble. I es mantenen els punts de plaça Conquesta i ses Moreres per a actes relacionats amb els joves i les arts, respectivament.

Enguany les festes de la Mare de Déu de Gràcia compten amb 163 caixers inscrits, una xifra que s’allunya dels 192 que es van inscriure l’any passat i que suposà un rècord. Llavors es va posar fil a l’agulla per teixir una qualcada menys multitudinària decidint-ne l’eliminació de les convidades de genets d’altres poblacions. La xifra probablement variarà, ja que acostuma a haver-hi baixes de darrera hora.

El programa que els veïns ja reben a casa pretén enguany «informar, divulgar i prevenir», segons va explicar ahir el primer tinent de batllia de Cultura i Festes, Héctor Pons. D’una forma més entenedora i atractiva, a través de pictogrames, la publicació inclou unes recomanacions de seguretat que l’Ajuntament estudia reproduir i col·locar en indrets concrets per fer-los encara més visibles. La seguretat i la prevenció són elements cabdals de la celebració per tal de vetllar pel màxim respecte cap els cavalls i cavallers. S’ha fet un esforç important per millorar aquesta seguretat per tal que «tothom pugui viure les festes amb seny, alegria i entusiasme», indica. A més, s’ha editat un tríptic en diversos idiomes. Cal encara perfilar les accions que es duran a terme per reduir riscos d’atemptats en moments de grans aglomeracions, tal com ja es va fer a Sant Climent. Per altra banda, en matèria de seguretat, el col·lectiu de Protecció Civil comptarà amb reforços d’Alcúdia i Binissalem. Seran sis voluntaris amb un vehicle per recolzar el treball de control i seguretat de les festes.

El programa inclou a més a més, uns esquitxos de la festa, una espècie de «sabies què?», una pinzellada històrica dels protocols.

Pel que fa als canvis introduïts, enguany la revetlla a càrrec d’Huracán, que solia celebrar-se dia 8 a la nit, es trasllada al dia 9 a la zona de l’estació marítima. I al seu lloc, la Plaça Espanya acollirà un espectacle del Rey del Glam per retre un tribut a Alaska, Pegamoides, Dinarama i Fangoria. Els focs d’artifici es tornaran a llençar des de la Base Naval, tant divendres com dissabte.

Per altra banda, els gegants de Maó comptaran amb la visita dels colossos de Torroella de Montgrí (Girona), així com de l’Agrupació de Catalunya que traslladarà els gegants Treball i Cultura i els gegantons Alegria i Pau.

La presentació del programa es va dur a terme al pati del Claustre del Carme, un espai popular i de trobada, les obres del qual han servit per dignificar l’entorn, tal com va apuntar la batlessa. Juanola va aprofitar el moment per agrair la implicació de nombrosos col·lectius i teixit associatiu maonès i posà l’accent en la portada a càrrec de Matías Quetglas, un «autor de renom internacional» que dóna rellevància a la publicació.