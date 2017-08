Els veïns de Ferreries ja agafen forces

Com es tradició ja a Ferreries des de fa molts anys, quan les festes de Sant Bartomeu ja són a tocar els veïns de diferents carrers del poble surten al carrer per posar taules i cadires, i d’aquesta manera gaudir d’una vetllada junts. El sopar a la fresca és un bon pretext per passar un vespre de germanor i molts somriures, de xerrades que mai no s’acaben, al mateix temps que s’agafen forces pel que ha de venir.

Aquest dilluns no va ser diferent. Cada ferrerienc va posar a la taula els plats amb les seves millors receptes per poder compartir amb amics, familiars i coneguts, mentre sonava la música a diferents racons del municipi, un element que guiterra en mà mai no falta aquestes dates. Va ser una jornada especial, preludi del pregó de festes que avui pronunciaran els glosadors de Ferreries al Pla de l’Església i del concert de la Banda de Música de Ferreries dirigida per Josep Colom.