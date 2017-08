Els joves fan de Ferreries un poble de pel·lícula

Uns 190 fillets, més de 400 tomes i unes 15 hores de gravació. Ferreries s’ha convertit aquest estiu en una ciutat de pel·lícula on els actors han deixat el llistó ben alt. L’expectació era gran. L’estrena oficial, amb photocall, estora vermella i pastissets inclosos fou dissabte davant un públic ben exigent. La plaça Espanya estava plena a vessar, però el film no va defraudar.

Els artífexs han estat els 190 nens i els 18 monitors de l’escola d’estiu Castell de Santa Àgueda que han convertit l’estiu en un mar de suspens, intriga i motivació. Han creat «07750: el musical», que és la continuïtat de la pel·lícula que ja es va emetre fa dos anys i que llavors s’anomenava «07750: missió sant Bartomeu».

En el primer film, un malvat lladre va robar elements característics de la festa de Sant Bartomeu amb el clar propòsit de xafar la celebració, però l’escola de detectius aconseguí recuperar fabiol, cap-gros, bandera i ensorrar el seu objectiu. Però, a les portes d’un altre Sant Bartomeu, el lladre torna a l’acció i en aquest cas es fa amb els monitors de l’escola d’estiu -escola de detectius- «perquè sense ells no hi haurà ni estiu ni Sant Bartomeu i l’escola d’estiu s’haurà acabat per sempre», assegura el dolent.

Amb un «no sé què deu haver passat, no hi ha cap monitor i ja passen de les nou» que pronuncia sorpresa una de les mares que porta el seu nen a l’escola, comença tota la trama marcada per l’intriga i que es perllongarà al llarg dels 35 minuts que dura el musical. Els joves detectius d’entre tres i dotze anys posen en marxa el seu enginy per localitzar els monitors i empresonar el malvat. El final és feliç.

A diferència de la primera pel·lícula, en aquest cas ha estat un musical.

[Llegeixi la notícia completa a l'edició impresa del 22 de agosto o a Kiosko y Más o My News]