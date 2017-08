45 cavallers per les festes de Sant Climent

Tot preparat per rebre unes festes que commemoren els 200 anys de Sant Climent com a poble. Per a l’ocasió, es presenta una nova Junta de Caixers que encapçalarà una qualcada de 45 cavallers, els quals prendran el protagonisme al llarg del cap de setmana. Com a novetats dins els seus components, en Toni Vidal passa a ser caixer batle després d’haver estat vocal a Llucmaçanes, intercanviant càrrec amb n’Esther Parpal respecte a les festes anteriors. Mentrestant, en Joan Pons serà el portador de la bandera com a caixer fadrí. Pel que fa a la resta, Joan Tutzó, capellana de Llucmaçanes i Alaior, repeteix càrrec a Sant Climent. Com a caixer casat tornam a tenir en José Pons (Joselito) i, com a caixer pagès, en Lluís Riera, que també realitzen el mateix paper de Llucmaçanes al l’igual que el fabioler, Víctor Pons, i dos dels vocals com són en Joan Seguí i en Tumeu Torrent. Sens dubte, han estat setmanes de molta feina per a una Junta que, de nou, es reuneix damunt el cavall per tractar d’oferir al poble les millors festes possibles en un any molt especial per als santclimenters.