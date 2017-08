Alaior esclata en la festa

Alaior ja vibra amb les seves festes de Sant Llorenç i desperta aquest diumenge després d’una nit ben llarga, amb ganes de seguir gaudint del seu ambient alegre.

La primera jornada va començar el matí amb el «Gloriós Sant Llorenç» per part d’una representació de la junta de caixers, que deixà pas a un cercavila pels carrers del centre i, més tard, es va fer la ja tradicional fotografia de família de tots els Llorenços del poble a les escales de l’avinguda Pare Huguet.

Cavalls

Els actes més esperats van començar a les cinc del capvespre, quan el fabioler, Lito Vinent, arribava a les portes de l’Ajuntament per demanar permís per sonar el primer toc de fabiol i començar el replec.

En aquest moment, però, es va produir el primer ensurt de les festes, quan l’ase, al qual la gent va alçar les potes davanteres, va quedar espatarrat, estirat a terra. L’animal no aconseguia posar-se de peu i van haver-li de treure la sella i el van remullar, i amb l’ajuda d’unes quantes persones va tornar a posar-se de peu. Un fet, però, que no va tenir més conseqüències, i l’ase va poder continuar amb el fabioler.

Jaleo

L’acte més espectacular de les festes, el jaleo, va començar a les 21.30 hores, just després que el caixer fadrí deixés el penó a l’entarimat de Sa Plaça. Allà hi va fer l’entrada en solitari el caixer batle i fou el moment en què començà a sonar la música. La festa esclatava.





[Lea la noticia completa en la edición impresa del 13 de agosto o en Kiosko y Más o My News]