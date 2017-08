Homenatges a Sant Lluís per als 50 anys continuats de les festes

Aquestes festes de Sant Lluís suposaran un homenatge per a elles mateixes, ja que s’assoleixen els 50 anys de la seva celebració ininterrompuda. Un període que representa un dels cavallers de la qualcada, Juan José Villalonga, qui no ha faltat a cap edició.

L’Ajuntament de Sant Lluís ha preparat diversos homenatges per aquestes festes, ja que coincideixen diversos fets remarcables. A més de reconèixer el cavaller que no ha faltat a cap cita des de 1967, també es farà un toc de dol en honor a Toni Pons Mir, de Biniparrell, mort fa uns pocs mesos i que acumulava quaranta-vuit participacions en la qualcada ininterrompudes. I hi haurà un segon toc de dol, en aquest cas per a Santi Seguí Olives, un altre dels cavallers veterans del poble, desaparegut just farà un any.

A aquests tocs de dol i els reconeixements, que es faran durant la Nit Pregonera, divendres dia 25, se n’hi afegirà un altre, a Sergio Marquès, que enguany celebra els seus 20 anys a la qualcada.

Programa de festes

La batlessa, Montse Morlà i la regidora Llúvia Juncadella van presentar el programa de festes, juntament amb la seva companya d’equip de govern i caixera batlessa d’enguany, Teresa Borràs.

El calendari festiu començarà aquest mateix dilluns, amb la sisena edició de la White Party, al camp de futbol. Serà l’inici d’un programa que ve carregat d’activitats esportives (travessia nedant de Biniancolla a Punta Prima, atletisme, petanca, cursa popular, futbol, tennis taula, escacs), amb la novetat del I Campionat de Dòmino Festes de Sant Lluís, els dies 15 i 16.

Després vindran actes amb els gegants i, dia 24, el Pregó Infantil, i l’endemà, la Nit Pregonera.

La música serà també protagonista d’aquests dies. Sa Xaranga de Maó, el grup Esclat de Ciutadella, Chepito i Màmbo Chá, Fraggles, Dj Kike Sastre, Orquestra Huracán, Arrels de Menorca o els mallorquins de Maria Rosselló i els Botifanfarrons, acompanyaran als gegants de Sant Lluís i les colles convidades d’Alcorsia (Teruel), Sineu (Mallorca), Llucmaçanes i en Yurca, de Maó.

Quant als dies grans de festa, seran el 26 i el 27, en què els cavalls i cavallers tindran tot el protagonisme. La qualcada estarà integrada per 61 cavalls els dos dies, i en total hi participaran 68 genets. D’aquests, 48 són de Sant Lluís i la resta, convidats des Castell i Fornells i dels mateixos membres de la junta de caixers. Les festes es tancaran amb la tradicional desfilada de carrosses i comparses el mateix diumenge 27.