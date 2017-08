Bandera i repàs històric en els 200 anys d’un poble

Sant Climent va encetar la nit d'aquest divendres les seves festes patronals, amb el tradicional acte del pregó. Va ser, en una edició especial, ja que enguany es celebren els 200 anys de la fundació del poble, una efemèride que l’Associació de Veïns ha volgut aprofitar per fer una mirada enrere en la història de la localitat. Un repàs que es va encarregar de fer Antoni Olives Camps, un estudiós que coneix bé l’evolució del poble.

Amb un expressiu «quanta gent!» començà el pregoner la seva intervenció, davant d’un parell de centenars de persones i en una plaça amb fresques temperatures, on agraí la convidada. «Voltros, amb aquest encàrrec, m’esteu demostrant l’estima que me teniu, i jo, i ara més que mai, us dic: jo també us estim, sou el meu poble!».





