Alaior estrena Junta de Caixers

La nova Junta de Caixers ho té tot a punt per estrenar-se a les festes de Sant Llorenç d'enguany. Cap dels protagonistes festius supera els 40 anys d’edat, per tant la joventut marcarà el nou bienni. Tot i ser joves, cada un dels caixers té clar el seu paper i la responsabilitat que li pertoca seguint els protocols i la tradició de la festa. Enguany coincideixen diverses curiositats en la Junta de Caixers.

La primera, són tres els membres que duen el nom de Cristòfol: el caixer batle (Cristóbal), el caixer pagès (Tòfol) i el fabioler (Lito). La segona, és què qui va ser caixer fadrí l’any passat, Tòfol Pons Bosch, li toca ara la funció de caixer pagès; mentre que el caixer capellà, Joan Tutzó, i el fabioler, Lito Vinent, tornen a repetir. La tercera, i més novedosa, és que per primera vegada, les festes de Sant Llorenç comptaran amb una dona en el càrrec de caixera municipal. Qui protagonitzarà aquesta fita és Carol Sánchez, policia local d’Alaior, qui agafarà el relleu aquest bienni de l’incombustible agent local Cristóbal Vinent, caixer municipal en els darrers temps.

També és destacable l’estrena en el càrrec d’un nou caixer batle, Cristóbal Marquès, qui participarà per primera vegada a la qualcada com a genet, i el debut en la Junta de Caixers del caixer casat, Jordi Petrus, i el caixer fadrí, Toni Marquès, dos cavallers amb bagatge com a cavallers en la festa.

Tots els caixers estan il·lusionats i engrescats en fer que les festes de Sant Llorenç siguin glorioses. Hem reunit els sis caixers i el fabioler en el bell escenari arquitectònic del Pati de Sa Lluna per presentar-los en equip i un a un, perquè expliquin qui són, la seva relació amb la festa, i les seves motivacions i anhels. La Junta de Caixers serà l’encarregada de vetlar per l’ordre i el bon comportament de la qualcada i de fer complir els protocols d’una comitiva festiva que el dissabte de Sant Llorenç estarà integrada per 78 caixers, i el diumenge, per 82 genets.

Alaior espera amb ganes, molta il·lusió i expectació festiva l’esclat d’un nou bienni, en què els nostres entrevistats seran protagonistes, cada un des del seu càrrec i responsabilitat.