Temps pretèrits as Mercadal

Les antiguitats tornen, un any més al Recinte Firal des Mercadal, aquesta vegada, amb la dotzena edició de la Fira de Brocanters, un esdeveniment ja clàssic dels estius a l’Illa.

Col·leccions d’eines antigues, mobles d’època, obres d’art, cristalleries, artefactes del passat i un bon nombre d’articles curiosos omplen des de dimecres els passadissos dels antics quarters des Mercadal, convertits en recinte de fires al bell mig de l’Illa.

En aquesta ocasió participen en aquesta trobada quatre brocanters, Ivo Mercadal, Miquel Riudavets, Victoria Krauss i Fernando Alcolea (Alcolea & Krauss) i Pere Fullana.

N’hi ha per a tothom

Fer un passeig entre aquestes col·leccions d’objectes és com fer un viatge a un menjador, una cuina o un dormitori d’un segle passat i veure com eren els mobiliaris de l’època. Taules, calaixeres o baguls, o una raconera d’estil menorquí amb vidres i pintures originals de principis del segle XVIII, que interaccionen amb l’espai i altres objectes curiosos, com una emissora de ràdio de la II Guerra Mundial en perfecte estat de conservació i de funcionament. O llibres de Menorca dels segles XVII i XVIII, peces de ceràmica o quadres, com un del segle XIX de l’artista català Miquel Viladrich, segurament, l’objecte amb el preu més elevat de la fira, 25.000 euros. Però hi ha molt més, a partir d’uns pocs euros.

Després d’una jornada inaugural amb una bona entrada de públic, com coincidien a dir Krauss i Fullana, s’espera que les properes siguin igualment positives, atenent a la pausa meteorològica d’aquests tapats dies d’agost, que fomenten altres activitats més enllà d’anar a la platja.