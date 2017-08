Molta cultura en els actes de celebració de Sant Bartomeu

Somriures i moltes abraçades es van poder veure aquest dimecres quan es va presentar el programa d’actes de les festes de Ferreries a un lloc marcadament cultural com és l’Auditori municipal. I és que amb permís de les dues jornades de festa gran, dies 23 i 24 d’agost, enguany el llistat d’activitats per celebrar el patró municipal, Sant Bartomeu, presenta un seguit d’actuacions protocol·làries, esportives i, especialment, culturals.

Amb el batle Josep Carreres en cap i acompanyat de la regidora de Festes, Joana Febrer, gairebé tota la Corporació va fer acte de presència ahir a l’Auditori per compartir «amb il·lusió» aquest programa amb els habitants i visitants del municipi.

Enguany la qualcada està formada per 120 caixers i 85 cavalls, cinc animals menys que en 2016. Juntament amb Enriqueta Camps com a caixera batlessa, la resta de la Junta està formada per Llorenç Sales com a caixer capellà; Sebastià Mercadal, el caixer sobreposat; Marc Truyol, caixer pagès i Xec Florit en qualitat de caixer casat. La fabiolera serà Silvia Pons Martí.

Festa amb seny

Gaudir de la festa amb seny va ser la consigna més escoltada ahir entre els membres de la Corporació, després del visionat de fotografies de diferents activitats relacionades amb la celebració de les festes de Sant Bartomeu d’altres anys.

A part dels actes tradicionals, enguany es repetirà l’experiència,«Semblancat, poble de literatura», un recorregut a càrrec d’Illetra per diferents indrets del poble juntant història i textos de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria i de l’escriptor i poeta ferrerienc Joan Pons. Aquest esdeveniment tindrà lloc demà, a partir de les 19.30 hores i amb l’Ajuntament com a punt de trobada.

El mateix dia i també a partir de les 19.30 hores, els amants del swing podran gaudir de classes de lindy-hop a la plaça d’Espanya. Dissabte dia 12, a partir de les 21 hores, tindrà lloc «Històries naturals», un espectacle en què la imatge, el text i la música es donen la mà gràcies al treball de Tònia Coll, Joan Pons i Jaume Coll, amb l’ajut de Toni Gomila i set músics.



Actes destacats

Diumenge 13

A les 20.30 h. Mostra folklòrica a la plaça Espanya amb el grups Aires Sollerics i Aires des Barranc d’Algendar.

Dimarts 15

A les 9.30 h. Travessa nedant a la platja de Cala Galdana.

Dimarts 15

A les 20 h. Presentació del llibre ‘Paraula umbilical’, de David Vidal, a les Fonts d’Enfora.

Dimecres 16

A les 21 h. Concert «Semblancat» al Pla de l’Església, a càrrec de les bandes de Música i Juvenil de Ferreries.

Dimarts 22

A les 21 h. Pregó de festes a càrrec de Glosadors de Ferreries al Pla de l’Església.

Dimecres 23

A les 19 h. Jaleo al Pla de l’Església, seguit de voltes per diferents carrers i Solemnes Completes.

Dijous 24

A les 8.45 h. Sortida de la qualcada i replec pels carrers. Jaleo al Pla de l’Església, a les 11 hores.

Divendres 25

A les 10 h. Missa en record dels difunts, a l’església de Santa Maria.