Samantha Vallejo-Nágera lanza una campaña para la recogida de residuos

Samantha Vallejo-Nájera, jurado de MasterChef y una apasionada de Menorca, lanza una campaña medioambiental dirigida a recoger residuos para mantener el entorno limpio. Vallejo-Nájera está movilizando a través de las redes sociales a la gente para que se sume el lunes día 14 de agosto a esta campaña de recogida de residuos.

Bajo el lema «el 14 de agosto es el mejor día para invertir en bolsa, ganarás seguro» propone acudir a algún enclave de campo o playa con una bolsa y llenarla de residuos. Anima además a que se publique una foto con el hashtag #yoinviertoenbolsaygano.

Necesito tu apoyo para que de aquí al 14 de Agosto este cartel lo vea MUCHA GENTE y ayudemos a limpiar un España y el planeta! Gracias! pic.twitter.com/2zrQyWAt8L — Samantha de España (@SamySpain) 3 d’agost de 2017

La jurado de MasterChef estará el lunes limpiando zonas de Menorca. Vallejo-Nájera indica «hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo por nuestros campos, playas, mares, bosques, ciudades... Por fin me he lanzado. Pero yo sola no puedo. Necesito todo tu apoyo para que de aquí al 14 de agosto este cartel lo vea mucha gente y así ayudemos entre todos a limpiar un poco España y el planeta. Y si reciclas, mejor».