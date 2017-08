Solidaritat en remull per als fillets d’Aspanob as Mercadal

Fins a les cinc d’aquest dissabte capvespre hi ha temps perquè tothom qui ho desitgi pugui col·laborar amb un gest tant solidari com refrescant, per ajudar, un any més, a l’Associació de Pares de Fillets Oncològics de Balears (Aspanob). Es tracte de les 24 hores de natació que, com és habitual, se celebren cada estiu a la piscina municipal des Mercadal.

El programa que ha preparat l’entitat és ben variat. Les 24 hores van començar aquest divendres, a les cinc, amb la presència de membres de les corporacions municipals des Mercadal, amb el batle Francesc Ametller al capdavant, i de Ferreries, amb la regidora Queta Camps. Igualment hi va ser el gerent de l’Hospital Mateu Orfila, Antoni Pons Arbona, i membres del Rotary Club Mahón-Mô que patrocinen la iniciativa dels gots reciclables, i els responsables d’Aspanob. No hi van faltar el president i la gerent de l’entitat a Mallorca, Jaume Coll i Eulàlia Rubio, acompanyant als responsables de Menorca. HI eren Joana Torres, Cristina Martín i Roser Pons.

Les primeres activitats que es van fer van ser tallers, manualitats i jocs d’aigua, que donaren pas a una animada sessió d’aquafitness. Ja el vespre hi va haver torrada a preus populars i les actuacions musicals de No hi som tots i Bep Marquès.