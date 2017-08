33 cavalls per Sant Gaietà

Sant Gaietà ja és aquí i els cavallers ja estan preparats. Han sigut dies d’actes i celebracions per donar la benvinguda a les festes de Llucmaçanes, però ara que arriba el cap de setmana és el torn dels caixers. Per aquest 2017 es presenta una nova Junta, que està composta per 8 membres, i també pel fabioler Víctor Pons Arnau, que encapçalarà la qualcada pels petits carrers que s’ompliran de gent tant el dissabte com el diumenge.

El grup de caixers estarà capitanejat per Esther Parpal, que exerceix de caixera batlessa per primera vegada després de 20 anys amb presència a dalt del cavall. Juntament amb ella hi haurà el caixer capellà, en Joan Tutzó Sans, el qual també va ser l’encarregat de fer el pregó del passat diumenge.

Per altra banda, al capdavant de la qualcada, que formaran 33 cavallers, hi haurà en Carlos Álvarez, qui entrarà el primer dins el jaleo mentre porta la bandera que l’atorga com a caixer fadrí de Sant Gaietà 2017, un càrrec que en el seu dia va ocupar en Joselito, qui enguany serà el casat. Com a caixer pagès hi haurà en Lluís Riera, qui després de 28 anys com a cavaller de les festes ha passat a formar part de la Junta.

Per últim, hi ha els vocals Joan Seguí i Tumeu Torrent, els quals completen tot un grup que, a part de ser protagonista durant el jaleo i altres actes, també juga un paper important dins tot el que és l’organització de la festivitat.

Han sigut molts mesos de preparació, però ara ja està tot llest. Amb el primer toc de fabiol s’entregarà la bandera i la qualcada començarà a recórrer els carrers de Llucmaçanes. Cap a les 20 hores tindrà lloc el jaleo del dissabte, mentre que el del diumenge serà a les 12 hores, just després de la celebració de la Missa de Caixers, el moment més important per al caixer capellà. Una volta hagi acabat tot això amb l’entrega de canyes verdes i culleretes, els caixers tindran la seva merescuda beguda, la qual posarà fi i dissoldrà la Junta, que es retirarà a casa fins al pròxim any.

D’entre tots, també cal destacar al més vell, en Santiago Cardona, de 61 anys. Mentre, en el costat més jove trobam quatre caixers del 2001, qui són na Patricia Parpal, n’Eric Rotger, en Jordi Aznar i na Gemma Sintes. Entre tots hi ha set mesos de diferència i, per descomptat, també ajudaran a fer que aquest Sant Gaietà sigui una miqueta més especial, el qual també servirà d’homenatge al qui era el president de l’associació de veïns, Xisco Pons Olives.