Programa de les festes de Sant Gaietà

Divendres 4



A les 21 h, gran torrada popular.



A les 21.30 h, actuació músical a càrrec del DJ Basi.



Dissabte 5



A les 17.30 h, repicada de campanes i dispar de morters. Sortida dels gegants de Llucmaçanes, amb la Banda de Música.



A les 19 h, primer toc de fabiol i entrega de la bandera. Sortida de la qualcada, que recorrerà els carrers del poble.



A les 19.30 h, Completes, a l’església de Sant Gaietà, en honor al sant patró.



A les 20 h, jaleo, a la plaça de Sant Gaietà, animat per la Banda de Música de Maó.



A les 23.30 h, revetlla, a la pista de bàsquet, amenitzada pel grup Menorca Sound Machine.



Diumenge 5



A les 9 h, Diana, a càrrec de la Banda de Cornetes i Tambors d’Alaior.



A partir de les 10 h, sortida de la qualcada.



A partir de les 10.30 h, a l’església de Sant Gaietà, celebració de la Missa de Caixers i repartiment del típic aigua-ros.



A partir de les 12 h, jaleo, a la plaça de Sant Gaietà, animat per la Banda de Música de Maó.

Beguda de Caixers.



A les 19.30 h, sortida dels gegants de Llucmaçanes i de la resta de colles convidades, acompanyades per la Banda de Música de Maó.



A les 22 h, actuació musical a càrrec de Café Soul.



A partir de les 23.30 h, gran castell de focs d’artifici.