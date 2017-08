Lletres i fotos de Sant Llorenç

Un dels preludis de les festes de Sant Llorenç és la revista de les festes que edita «Es Diari». El nombre corresponent al 2017 va ser presentat ahir a l’Ajuntament d’Alaior amb les intervencions de la batlessa, Misericòrdia Sugrañes y de l’editor del MENORCA, Josep Pons Fraga.

Amb la sala de plens de l’Ajuntament plena de gent, obrí l’acte la representant de la Corporació municipal que expressà el seu agraïment per la col·laboració que l’Ajuntament manté amb «Es Diari». «Ens agrada -va dir, i esperem que agradi també a a tothom, que alguns aspectes de la festa vagin quedant reflexats en paper. Com ens agrada igualment que la revista de festes entri a gairebé cada casa d’Alaior i que en moltes d’elles fins i tot sigui un número per a una col·lecció que va creixent.

Per la seva banda, Josep Pons Fraga va destacar «la magnífica feina periodística duita a terme, amb il.lusió, iniciativa i coneixement des gran microcosmos d’aquesta ciutat capdavantera i universitària, per la redactora Laura Bañón, autora d’un gran nombre dels textos i reportatges, amb la participació del també redactor d’«Es Diari» » Joan Juanico.

La revista de les Festes d’Alaior 2017 és, com va dir el seu editor «una publicació plena de color, històries i personatges populars» que compta també amb la veu, la complicitat i la mirada dels col·laboradors Ponç Pons, Pere Gomila, Miquel Angel Marquès i Tiago Reurer, que «ens aporten altres perspectives i coneixements des de la creació literària, poètica, històrica i fotogràfica. Cadascun d’ells, amb es seu propi tarannà i sa seva implicació en el poble d’Alaior».

Pons Fraga resumí els principals continguts de la revista «Sant Llorenç 2017», que ha crescut quatre pàgines sobre l’any passat, i cita diferents personatges del poble respecte als que la publicació «ens desvetlla històries humanes i la relació que mantenen amb la festa d’Alaior».

Quaranta anys

L’editor va fer un salt en el temps per recordar els continguts del suplement de MENORCA l «Es Diari» que va publicar el dia 13 d’agost de 1977, l’estiu en que es van celebrar les primeres eleccions generals democràtiques, després de 40 anys de franquisme.

Fa quaranta anys es va aprovar la construcció del nou edifici per el Centre Cultural i arrancaven les gestions de la directiva que presidia Santiago Pons Quintana. El programa de festes va incloure, entre els actes oficials, el descobriment d’una placa commemorativa dedicada a l’inici de les obres del futur Polígon La Trotxa.

Baix el titular «Alayor celebra sus fiestas», el llavors alcalde Antoni Pons Timoner, declarava que «lo más ingrato y desalentador es la lentitud de la Administración», per a continuació fer una crida als veïns per a assistir a la declaració de Fill Il.lustre del doctor Joan Comas Camps. El caixer batle d’aquell any va ser Onofre Pons Quintana, que va ser entrevistat en el diari.

Aquell suplement del MENORCA, publicat fa 40 anys, també va incloure una entrevista amb Miguel Mascaró Mercadal, amb el titular «38 años exiliado de Menorca». Aquell menorquí, que a s’exilià a l’Equador deia, com recordà ahir Pons Fraga, que «el paso dado por Menorca hacia el progreso y bienestar es enorme. Me ha extrañado mucho ver el alto nivel de vida que parece reinar».

La presentació acabà amb una convidada de pastissets i beguda a tots els assistents.

Una portada de Theresia Malaise amb els colors d’Alaior

Theresia Malaise, pintora belga, establerta a Menorca, és l’autora de la portada de la revista de Sant Llorenç, una pintura inspirada en els colors d’Alaior. Entrevistada per Laura Bañón a l’interior de publicació, l’artista afirma que té una relació especial com Alaior perquè va ser el primer lloc en el qual va residir just en arribar a l’Illa. Ahir digué que després de viatjar molt pel món, a Alaior va trobar la pau que ha intentat reflexar en la il·lustració de la portada de les festes de Sant Llorenç.