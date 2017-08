Can Saura reobre les seves portes amb ús cultural

Aquest cap de setmana, l’emblemàtic edifici de Can Saura Miret, que l’any que ve complirà els seus primers tres-cents anys, obrirà per primera vegada les seves portes a la ciutadania un cop descartat definitivament el seu ús com a seu judicial. Serà amb la Diada d’Estiu de Cultura de Ciutadella.

La direcció inequívoca que ha iniciat l’Ajuntament de Ciutadella per convertir aquest immoble construït el 1718 en el punt de referència cultural del municipi es pot copsar amb el primer dels actes que s’hi organitzaran i que reunirà poesia, música, pintura, fotografia, dansa i cinema.

L’edifici situat al bell mig del centre antic va ser adquirit, per 250 milions de pessetes, el 16 de desembre de l’any 2000, pel Consistori presidit per Pau Lluch. Després d’uns mesos d’inconcreció, l’equip de govern va accelerar l’operació quan va aparèixer l’interès d’un grup inversor mallorquí, Promociones Drac. Llavors, l’Ajuntament ja pretenia donar un ús cultural a Can Saura Miret.

La batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, es mostrà satisfeta per les gestions fetes davant del Ministeri de Justícia per aconseguir revertir el lloguer de l’edifici. «Ho hem aconseguit», expressà, fent referència a la promesa electoral de conferir-li l’ús cultural. «M’emociona ser-hi i que l’obrim amb la Diada d’Estiu de Cultura i Illanvers», perquè vol dir que «disposarem d’aquest espai emblemàtic per a fer-hi cultura. És un orgull», assegurà.

Cultura per començar

Can Saura obrirà les seves portes divendres i dissabte, amb les diferents activitats i propostes que s’inclouen en la Diada d’Estiu de Cultura.

Les primeres activitats seran de circ i de dansa, acabant la primera jornada amb el recital poètic d’Illanvers. Ja dissabte, hi haurà activitats tant el migdia amb glosat i gospel, com el capvespre amb circ, dansa i cant, per continuar el vespre amb música i cinema. Un tast molt variat del que participaran les entitats i els artistes Espai de Circ, Geliah i Jordi Cantos, Soca de Mots, el Cor Gospel de l’Escola de Música i Dansa de Ciutadella, l’Escola de Dansa de Carmen Estela, la Capella Davídica, el grup Res sé i el Festival Mèdit.

Totes aquestes activitats es faran al pati de Can Saura, però no seran les úniques propostes per a la diada. A les sales de la planta baixa s’hi podran veure dues exposicions fotogràfiques. Per una banda, la doble mostra que oferiran els membres del Fotoclub 17 de Gener, amb un centenar i mig d’imatges antigues de Ciutadella i del port. I per l’altra, «Un convit a les lletres», el muntatge de Pau Gener i Álvaro Anglada amb retrats de lletraferits com Pau Faner, Gustau Juan, Bosco faner, Maite Salord, Anna Maria Ticoulat, Toni Català o Francesc Florit.

El nou museu

El regidor de Cultura, Josep Juaneda, va indicar que s’ha iniciat el camí definitiu per obrir Can Saura. «El 2017 farem activitats puntuals», com la Festa del Llibre de Menorca, el 17 d’agost, i algunes més, de moment, el setembre i l’octubre.

Quant al trasllat del fons del Museu Municipal des del Bastió de sa Font a Can Saura, «des de l’àrea de Cultura farem el projecte expositiu i el pla de gestió i s’encarregarà el pla d’execució». La idea és «actualitzar» el discurs expositiu i instal·lar-lo a l’immoble, on tindrà més superfície que a les actuals dependències, que tindrà funcions de magatzem i de taller.







El programa

Divendres

21 hores: «Bagatge», espectacle de circ contemporani amb Espai de Circ.

21.30 h: «Tempus Luna», espectacle de dansa i música a càrrec de Geliah i Jordi Cantos.

22 h: «Illanvers», recital poètic i artístic.

Dissabte

12 h: «Glosat de dones», amb Soca de Mots.

13 h: «Gospel Ciutadella», actuació del Cor Gospel de l’Escola de Música i Dansa.

19.30 h: «Bagatge», espectacle de circ contemporani amb Espai de Circ.

20, 20.30 i 21 h: «Del Danzón a la conga», espectacle de dansa a càrrec de l’Escola de Dansa Carmen Estela.

20.15 i 21.15 h: actuació músical de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca.

21.30 h: Concert del grup Res sé.

22.30 h: Cinema a la fresca amb la projecció de «En la Vía Láctea», d’Emir Kusturika, a càrrec del Festival Mèdit.

Exposicions

«Ciutadella vella» i «Port de Ciutadella» del Fotoclub 17 de Gener.

«Un convit a les lletres» d’Álvaro Anglada i Pau Gener.