El jaleo d’ases, el darrer de Sant Cristòfol

Es Migjorn Gran va tancar aquest dilluns les seves festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes amb el seu darrer jaleo, els dels ases, un esdeveniment que, com és habitual, va reunir al poble a una gran gernació.

Després dels dos dies grans de festa, el moviment va tornar prest als carrers des Migjorn Gran, on a les 9 del matí ja hi havia la Banda de Cornetes i Tambors sonant la diana. Era l’anunci de què encara hi restava la darrera jornada.

El matí es va fer la missa en sufragi als vesins desaparescuts el darrer any, i ja el capvespre, novament amb les cornetes i tambors, es va fer un cercavila infantil per conduir els fillets i filletes fins als jocs populars que organitzà Sa Xaranga. Allò, més la traca infantil van ser el preludi de l’acte esperat del dia, el jaleo d’ases.

Els músics de la Banda des Migjorn disfresstats de caragols van acompanyar els protagonistes de la qualcada, encapçalada per un fabioler abella, un caixer fadrí amb la corresponent bandera, i altres caixers, vestits de Minnie, Blancaneus o d’escocès, entre d’altres. Després d’uns bots forçats als animals, ja el vespre, Pele Punkautor i i l’Orquestra Sarau van protagonitzar la darrera revetlla.