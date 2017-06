El ‘Foc i Fum Gran’ es consolida

«Feliç, rient i aprenen molt i, sobretot, gaudint d’aquesta experiència». Aquesta és la manera com Maribel Silvent es pren el seu segon any seguit com a directora del conegut ja com a «Foc i Fum Gran» d’aquest 2017. Sota la direcció escènica d’aquesta professora de les Aules de Teatre del Cercle Artístic, serà aquest pròxim dissabte dia 10 de juny, a les 17 hores, quan representaran a la plaça Sant Antoni de Ciutadella, en format reduït, com sempre, «Foc i Fum». Abans però, el dijous dia 8 (21h), es viurà l’assaig general, al club dels democràtics, del Camí de Maó.

I enguany ho fan amb la mateixa il·lusió o més que l’any passat i amb algunes cares noves, com les den Perico i En Carrelet, a més dels dos guàrdies civils i algun fillet o filleta del poble.

Una dècada fa ja que Ajuntament de Ciutadella i Geriàtric ofereixen el «Foc i Fum Gran», amb les escenes més conegudes i entranyables de l’obra costumista de mestre Joan Benejam. En paraules de Silvent, sobre el «Foc i Fum Gran» d’enguany, «sempre partesc de la base de què el teatre es viu. Per tant, podreu trobar diferències grans i subtils, algunes que parteixen de petits matisos. En general, hem intentat arribar a treballar el text encara més, tot el que l’any passat no vam poder fer», ens avança.





