La força de dir ‘Sant Joan’

A primera vista, pot semblar que la imatge que il·lustra el cartell oficial de les festes és una foto antiga. Però no van per aquí els tirs. El pòster que va seduir el jurat té la seva història. Maribel Bagur Florit (Ciutadella, 1970) ha guanyat el concurs de cartells amb una proposta que combina el disseny tipogràfic i la composició fotogràfica, amb la fusió de dues imatges. L’autora, que du la comunicació i el disseny gràfic de diverses empreses i és aficionada a la fotografia, és la tercera vegada que es presentava al concurs (2004, 2015 i enguany) i aquest cop ha obtingut el premi. Faltaven 10 minuts perquè acabés el termini d’entrega, però encara hi va ser a temps, mentre escrivia el títol que li va sortir del cor: «Paraules en majúscules que diuen molt». I és que la força visual del cartell està precisament en el protagonisme de les lletres. «Dir ‘Sant Joan’ són paraules majors, volia donar importància a com ressonen, al significat que impliquen pels ciutadellencs i l’emoció quan les pronunciam», explica l’autora.

Així l’element principal del cartell és el lema «Sant Joan 2017», enquadrat damunt l’espai d’una bandera de Sant Joan que apareix de fons i que dóna el color vermell original a unes lletres d’estil clàssic. Aquesta fotografia de fons la va captar Maribel Bagur al Caragol des Born de 2009, quan duia la bandera el llavors caixer fadrí, Joan León. Fins i tot, a la part superior dreta del cartell, es pot apreciar subtilment el corbatí del genet. Aquesta fotografia es fusiona amb la imatge més visible d’un cavaller que córre s’ensortilla als Jocs des Pla. Es tracta d’una instantània que Maribel Bagur va captar en les proves des Pla del matí de 2015. El cavaller que córre és Damià d’Alputzer, casualment conco del caixer pagès de Migjorn, Pere Moll Bosch, qui posa es Be enguany. El genet s’endu l’anella i el públic apareix braços alçats celebrant la gesta. L’autora recorda que aquell va ser el primer any que es va pintar el passadís al terra des Pla, el que va facilitar captar el galop del genet ben net, sense interferències de caps i braços de la gent. La imatge va ser editada en blanc i negre, reforçant la intemporalitat d’una festa arrelada a Ciutadella i per ressaltar el vermell de les lletres, del mateix color original de la bandera.

Ara es pot entendre el significat del títol, «Paraules en majúscules que diuen molt», on els principals elements de l’obra són tres: les lletres ‘Sant Joan’, la bandera i s’ensortilla, com un dels actes més emblemàtics i de major expressió festiva. Maribel Bagur Florit, a qui li agrada sortir amb la càmera el matí de Sant Joan, afirma que quan la batlessa li va comunicar que havia guanyat el concurs «va ser una alegria inesperada, emocionant». De la festa afirma que «encara me posa la pell de gallina», tot i que ha canviat la forma de viure-la, cada vegada cercant els moments més íntims i autèntics. «Sant Joan te fa reconnectar amb l’emoció, la passió i la vibració. Representa la connexió amb el nostre poble. És el sentiment de pertànyer a Ciutadella. Són les nostres arrels, costums, manera de ser com a ciutadellencs que es manifesten durant les festes», reflexiona. Amb qui més feliç es troba gaudint de la festa és amb la seva parella, Dani Comellas, amb qui sintonitza en la manera de viure-la i sentir-la. «Me vaig perdre dos santjoans i vaig dir que per poc que pogués no fallaria mai més, tot i que actualment ho visqui més tranquil·lament que temps enrera», assenyala. La vinculació més propera de l’autora amb els actes de Sant Joan va ser quan la seva germana, Maria Àngels Bagur Florit, va actuar en el paper de Francisca en les representacions de «Foc i Fum» de 2012 i 2014.

La nostra protagonista assegura que el més impactant d’enguany serà veure el seu cartell penjat per tot el poble anunciant que les festes són aquí. Un orgull i una satisfacció per l’autora del pòster d’enguany, que just fer-se públic com a guanyador, va escampar-se com la pòlvora via whatsapp per tota Ciutadella i la notícia a menorca.info va tenir quasi 3.000 visites.

El pòster oficial de les festes d’enguany es pot recollir, des d’aquest dimecres, tant a les Cases Consistorials com a la resta de dependències municipals. L’Ajuntament n’ha editat 7.000 còpies.