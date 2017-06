Ciutadella demana ajuda per pagar les festes de Sant Joan

L’Ajuntament de Ciutadella dedicarà fins a 340.000 euros només per pagar la logística de les festes de Sant Joan d’enguany. A aquesta quantitat hi ha que afegir els milers d’euros que destinarà a abonar les despeses del personal municipal, principalment policies locals i brigada. Una partida ben grossa, si és té en compte la disponibilitat pressupostària de les arques municipals de Ciutadella.



I el que cerca ara l’Ajuntament és que la resta de les administracions contribueixen, de cara a a properes edicions, a pagar part d’una festa que «traspassa Ciutadella i es supramunicipal», assegura la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila. Al·lega que no té sentit que una festa que la gaudeixen no només ciutadellencs, sinó molts menorquins, mallorquins i visitants la tenguin que pagar només els ciutadellencs amb els seus impostos.





