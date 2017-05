Ja sona el jaleo a Ciutadella

Arriba el tram final del compte enrere que tantes persones venen calculant des que s’apagà el darrer toc de fabiol de les festes de Sant Joan de l’any passat. I és que ja només hi queden tres setmanes perquè l’estimada melodia torni a sentir-se pels carrers de Ciutadella.

Els encarregats de sonar, per primera vegada enguany, les notes d’«El postillón de la Rioja», van ser els integrants del grup Som-hi, durant el concert que, un any més, va organitzar la Unió d’Antics Alumnes Don Bosco, en el marc dels actes de la festa externa de Maria Auxiliadora.

L’ambient i les ganes de festa es van sentir sobradament davant de Calós, on centenars de persones assistiren a aquest primer jaleo i durant més d’una hora i mitja, van gaudir dels temes festius com «Dolores», «Davallada de la Mola», «Volem gin» o el mateix jaleo.

Franz Pons (guitarra i veu), Rafa Anglada (bateria i cors), Xavi Pons (baix), Joan Olives (guitarra i cors) i Maribel Coll (piano i veu) van estar acompanyats per tres instruments de vent, el saxo de Jeroni Sans, la trompeta d’Enric Villalonga i el trombó de Joan Ametller. Els components de Som-hi unes vegades, i tots junts, unes altres, van oferir un repertori variat en el que combinaren els temes més populars amb altres moderns. Van sonar cançons com «Lean on» de Major Lazer o «Stolen dance» de Milky Chance, així com alguns temes de Red Hot Chili Peppers o el «Knockin’on Heaven’s Door» de Dylan. En definitiva, una vetllada força animada que no va fer més que accelerar el compte enrere per Sant Joan.