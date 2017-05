Cita amb la producció local

La II Fira del Vi i Producte de Menorca es va celebrar aquest dissabte a Llucmaçanes, amb una jornada que, a més d’expositors de venda i tast de productes locals, va tenir nombroses activitats per petits i grans.



Les parades dels productors van estar obertes tot el dia i fins a la nit a la plaça de Sant Gaietà, i es van anar fent activitats paral·leles. Els primers en participar-hi van ser els Gegants de Llucmaçanes, que van fer un recorregut pels carrers del nucli, seguits de desenes de persones.



El formatge de Menorca va ser objecte d’una xerrada a càrrec d’Antoni Carreras, del Consell Regulador de Denominació d’Origen, i ja el capvespre, Andrés Martínez, de la vinya de Sa Cudia, en va fer una altra sobre el vi.



El migdia, més de 150 persones van compartir una paella popular a l’envelat instal·lat a la pista de bàsquet, i el vespre hi va haver una barbacoa de carn ecològica així com l’actuació musical de Fusiona2.