El color de la primavera

Ja feia dies que Ferreries es preparava per acollir el seu esdeveniment més primaveral, el Ferreries Floreix. Una iniciativa que va contagiar a residents i visitants, amb un autèntic espectacle de color i alegria, el que proporciona contemplar el poble en el seu màxim esplendor, enramat de dalt a baix.



Des de primera hora del matí van ser molts els que es van posar mans a la feina per convertir els carrers de Ferreries en el més preciós dels jardins. Hi havia estores florals a sa Costa de sa Creu o als carrers de Sant Joan, des Forn i de Dalt. Carrers, aquests, que es van complementar amb altres decoracions, així com també altres indrets com el carrer Fred, Sa Plaça o el Pla de l’Església.





