Reserves hoteleres amb premi

El ciutadellenc Xavier Pallicer ha estat escollit com el Jove Emprenedor 2016, pel seu projecte CloudHotelier, un sistema de reserves en línia per a hotels que ja utilitzen més de 150 establiments a tot el món.

El nom del guanyador es va conèixer anit durant l’acte de lliurament dels Premis de Joves Empresaris que es va celebrar a Ca n’Oliver, a Maó, amb la presència de la presidenta del Consell, Maite Salord, i la delegada a Menorca de l’associació organitzadora, Míriam Zabalegui.

Joves Empresaris ha seleccionat l’emprenedor guanyador d’entre els nou projectes finalistes de la convocatòria d’enguany, per les possibilitats de CloudHotelier, una eina informàtica desenvolupada per Pallicer i que permet que els establiments hotelers puguin incorporar fàcilment un sistema de reserves on line a les seves pàgines web.

Aquest jove de 36 anys llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i especialitzat en disseny web, ha creat una solució informàtica per a petites empreses, com ara les familiars, que no tenen sistemes propis de reserves i es veuen obligats a treballar amb intermediaris per aconseguir clients i pagant comissions elevades. És, idò, en realitat, una alternativa als potents motors de reserves que hi ha al mercat, i que habitualment són sistemes poc accessibles.

Actualment ja utilitzen aquest recurs més de 150 empreses. Una trentena són establiments de Menorca a qui Xavier Pallicer ha confeccionat també les seves pàgines web, però la majoria són clients internacionals. Com apuntava ahir, «en tenim per tot el món, pels Estats Units i Sud-amèrica, l’Índia, Vietnam, Nepal, el Marroc o per quasi tots els europeus».

Toni Capó, Jove Empresari de l’any amb Biosport Menorca

Toni Capó, de Biosport Menorca, ha estat reconegut amb el Premi Jove Empresari 2016, per la seva trajectòria al capdavant d’aquesta empresa especialitzada en la gestió esportiva i l’organització d’esdeveniments.

Aquest ciutadellenc de 39 anys manifestava ahir estar «molt content, tot i que encara no ho he pogut compartir amb tot l’equip que formam Biosport». Un grup de persones del que afirmava que «tenc molt clar que el premi és un reconeixement a la feina ben feta de tots, tenim un equip molt bo».