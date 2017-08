Marrania o Samfaina amb ou poché amb aroma de safrà

Durant els mesos d’estiu l’horta treu la seva màxima esplendor i arreu del mediterrani es cullen les millors verdures: albergínies, carabassons, cebes, tomàtics, pebres, alls... Amb tots aquests fruits de la terra es poden cuinar plats molt saborosos com pugui ser la marrania o samfaina. Aquest és un plat que a Menorca és molt tradicional però cal remarcar que no és exclusiu de l’illa sinó que es pot menjar en moltes regions de la mediterrània. Així, per exemple, a Algèria li diuen Chakchouka, a Grècia Briam, a Malta Kapunata, al sud d’itàlia Ciambotta, a la Provença Ratatouille... Si ens centrem a Espanya, aquest plat pot rebre noms tant diferents com Pisto a Castella, Alboronía a Andalusía, Tumbet a Mallorca, Samfaina a Catalunya o Marrania a Menorca.

Cal remarcar que aquest plat sol ser cuinat de manera diferent depenent de la regió. A Menorca, per exemple, tenim el costum de no posar-hi tomàtic, cosa que sí fan a moltes altres zones d’Espanya. A Mallorca, en canvi, ho cuinen sense ceba, cosa que sí fem a Menorca. Qüestió de tradicions.

La marrania o samfaina és un plat que tant es pot menjar tot sol com acompanyat d’un ou estrellat o poché, com hem fet en aquest cas. A més, també és ideal per acompanyar tot tipus de carns i peixos. En definitiva, és un plat molt saborós que casa perfectament amb tot tipus de menjars i alhora ens permet gaudir de les grans verdures que ens ofereix la terra al llarg dels mesos d’estiu. Tot un luxe!

Ingredients (per a 4 persones):

1 ceba

1 Pebre vermell

1 Pebre verd

1 Albergínia

1 Carabassó

2 Patates

4 Ous

Sal

Oli d’oliva

Alls

Llor

Safrà

Elaboració:

Comencem tallant la ceba a trossos no molt petits i la sofregim dins una cassola amb un all i una fulla de llor. Quan està ben feta l’escorrem i la reservem. Llavors, amb el mateix oli, anem sofregint la resta de verdures. Primer el pebres, també tallats a trossos no molt petits, llavors el carabassó i en darrer lloc l’albergínia. És important anar sofregint les verdures per separat, una darrera l’altra, i anar-les reservant perquè cadascuna d’elles té el seu temps de cocció. En una altra paella hi posem oli net i hi sofregim les patates, tallades a quadrats, fins a deixar-les ben daurades.

Per fer l’ou poché posem un tros de film transparent dins d’una flamera, o un altre recipient similar, i dintre hi posem un poc d’oli d’oliva -que prèviament haurem mesclat amb una mica de safrà- i un ou sense la closca. Després tanquem el film ajuntant les puntes, expulsem tot l’aire i donem voltes al saquet per poder fer un nus amb un fil de cuina. Llavors posem aigua a escalfar i, quan comenci a bullir, hi tirem l’ou. Al cap de quatre o cinc minuts, el retirem, el passem per aigua freda o gel i el reservem.

Finalment, en una paella, saltegem uns maitakes i ja podem començar a emplatar. La presentació d’aquest plat normalment sol ser molt senzilla, es barreja tot i es posa l’ou a sobre, però en aquest cas proposem la següent: En el fons d’un got hi posem una mica de sal, llavors l’ou poché i seguidament les verdures; en darrer lloc posem els bolets i les patates. Amb l’ajut d’un plat, donem la volta al got i ens quedarà tot en forma de flam. I ja podem gaudir de les millors verdures de l’estiu. Bon profit.

El xef: Dani Florit

Dani Florit Sabater va néixer a Ciutadella l’any 1972 i als 14 anys ja va començar a fer feina en un restaurant, fent net plats. Va iniciar els estudis de cuina a l’Institut Maria àngels Cardona però no els va poder acabar perquè va haver de complir amb el servei militar. En acabar, va seguir treballant a la cuina de diferents restaurants: El Pato, La Guitarra, Bianco... fins que va entrar al restaurant es Molí des Racó on, després de passar per les diferents seccions, va arribar a cap de cuina. Des de fa un any i mig té el seu propi projecte, actualment està al front dels fogons de l’emblemàtic restaurant Ca n’Aguedet des Mercadal (amb el seu soci Pedro López a la sala), on ha agafat el testimoni de la família Mariano Vadell, i on ofereix cuina tradicional menorquina de qualitat.