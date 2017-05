Caragols amb cranca i allioli de patata

Ingredients (per a 2 persones):

Caragols de Menorca - 300gr.

Cames de cranca - 150 gr.

2 alls.

1 patata mitjancera.

1 manat de sopa verda.

3 tomàtics escaldats i pelats.

1 pebre verd.

2 cebes petites.

All i julivert picat.

Oli d’oliva

Sal.

Elaboració:

1) Posem els caragols dins d’una olla, amb aigua tèbia i un manat de sopa verda, els tapem i ho deixem bullint a foc lent durant 20 minuts. Passat aquest temps, pujarem el foc i ho deixem 30 minuts més.

2) Mentre els caragols estan bullint comencem a preparar el sofregit. Tallen el pebre verd i les cebes a quadres petits i els posem dins d’un recipient. Després hi afegim els tomàtics que haurem escaldat i pelat i ho triturem amb una batedora. Llavors ho posem a coure durant 25 minuts aproximadament.

3) Passats 50 minuts, destapem l’olla dels caragols i hi afegim una patata que ens servirà per fer l’allioli. Mentre la patata va bullint agafem un tià de terra, hi posem un poc d’oli d’oliva i sofregim un all laminat i les potes de cranca tallades a trossets. Després, hi afegim el sofregit, els caragols i un poc de suc de l’olla dels caragols. En darrer lloc hi tirem una mica d’all i julivert picat i una mica de sal.

4) Quan la patata està bullida la traiem de l’olla i comencem a elaborar l’allioli. En una picadora hi posem un all esmitjat i la patata bullida, ben pelada i tallada a trossos. Ho piquem durant 30 segons. Llavors hi afegim un poc de suc de l’olla dels cargols i seguim picant a màxima velocitat mentre hi tirem oli d’oliva fins aconseguir un allioli de textura ben suau.

5) Per presentar el plat posem els cargols en un tià de terra petit, amb una branca de romaní que donarà aroma. Llavors hi tirem per sobre un poc d’all i julivert picat, un rajolí d’oli i una mica de sal. El plat, sense dubte, s’ha de servir amb una mica de pa per poder sucar la salsa. Bon profit!

El xef

Ariel Carballo va néixer a la província de Buenos Aires (Argentina) fa 38 anys. Va arribar a Espanya l’any 1999 per treballar com a mecànic tèxtil però, un bon dia, va decidir canviar les màquines de cosir pels fogons i les cassoles. Es va iniciar en aquest món com a ajudant de cuina al Corte Inglés de Sabadell, lloc on va treballar amb bons cuiners com Juan Sánchez o Paco Muñoz. Dos anys després va entrar a treballar com a cuiner a la Universitat de Bellaterra, lloc on va poder estudiar l’ofici y formar-se acadèmicament.

L’any 2005, encuriosit per la cuina menorquina, va aterrar a Menorca. Un cop situat va començar a treballar en diferents restaurants de Fornells y Es Mercadal. Des de fa 4 anys treballa com a xef de cuina en el restaurant S’Engolidor de Es Migjorn Gran, lloc on ha après i desenvolupat l’autèntica cuina menorquina.