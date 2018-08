Dos motoristas caen por un pequeño torrente en el Camí de Tramuntana

Dos motoristas de nacionalidad española sufrieron la noche del miércoles un accidente por el Camí de Tramuntana, en Es Mercadal, a la altura del cruce de las Tres Boques.



Por causas que no han trascendido, la joven de 21 años que conducía la moto de alquiler, una Sym 125, no pudo evitar una salida de vía por el margen izquierdo donde se ubicaba el puente de un pequeño torrente. Por fortuna tanto la conductora como el otro ocupante que cayeron por el puente no sufrieron heridas graves. La Guardia Civil instruyó el atestado.