La Audiencia prorrogará la prisión preventiva al parricida de Son Blanc

El próximo día 27 se cumplirán dos años del parricidio de Son Blanc, en Ciutadella. Desde entonces G.G.B., acusado de matar a su madre a puñaladas, intentarlo con su padre y herir a su hermano, permanece en prisión preventiva, en la cárcel de Palma, a la que fue trasladado poco después de su ingreso en la de Menorca a su salida del hospital días después de la tragedia.

El pasado día 13 se celebró una vista en la ‘sala de vacaciones’ de la Audiencia Provincial de Palma para que el juez decidiera si prorrogaba la prisión preventiva al acusado o le dejaba en libertad hasta la fecha del juicio. Aunque el fallo aún no se ha dictado, el juez optará por la prorroga del estado carcelario del responsable de la muerte de su madre, Mayte Blanco Garrido, o bien, aceptará la petición del abogado de la defensa, Carlos Salgado. Este no solicitó la libertad provisional pero sí su traslado a un centro penitenciario que disponga de una Unidad de Pisquiatría, como la cárcel Brians 1, en Barcelona. La vista, con jurado popular, podría fijarse de una vez para el próximo otoño dado que la fase de instrucción quedó cerrada en junio.

El fiscal que asistió a la vista, en sustitución de la que lleva la acusación, Carmen Gotor, se opuso a la puesta en libertad del acusado tras los dos años de prisión preventiva, máximo que contempla la ley, al entender que existía riesgo de fuga por carecer de arraigo en Palma, y además por peligro para sus familiares. La defensa consideró que ambos argumentos no procedían ya que G.G.B de 31 años de edad, presente en la sala aunque no declaró, se muestra arrepentido de los delitos que cometió y, transcurridos dos años, no se explica cómo pudo actuar de esa manera.

El acusado había sido adicto a la marihuana desde edad temprana aunque había finalizado el tratamiento hacía un par de años y ya no se medicaba.

La fiscal del caso solicita una condena de 31 años de prisión por el asesinato de su madre (23), tentativa de homicidio a su padre (8) y 10 meses de multa por las lesiones que le causó a su hermano. La defensa pide su libre absolución ya que actuó, asegura, por un brote psicótico consecuencia de su adicción, acompañada de seguridad con internamiento temporal en un centro psiquiátrico.