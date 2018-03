‘Rissaga’ inhabitual de 1 metro en el puerto de Ciutadella

El puerto de Ciutadella ha sido escenario desde este sábado por la noche de ‘rissagues’, con oscilaciones del nivel del mar que han alcanzado los 1,06 metros.

La crecida del nivel del mar provocó la entrada del agua sobre el firme y las aceras de las zonas próximas a la Colàrsega.

Se trata de un fenómeno inhabitual por la época, pues es más frecuente en primavera. Sin embargo, la baja presión atmosférica, que caído de forma brusca las últimas horas, ha sido una de las causas de la ‘rissaga’.

Por otra parte, el puerto exterior de Son Blanc se ha cerrado al tráfico marítimo desde las 11.45 horas.

Vet aquí que el passat hi ha hagut una rissaga a Ciutadella, inusual per l'època. Més d'un metre de desnivell, amb una gran sacsejada de la pressió i ones gravitatòries atmosfèriques molt clares. Registres de Ports Illes Balears. Imatge: Meteosat/Dundee University. pic.twitter.com/DQOekwEnXx