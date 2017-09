Una constructora denuncia constantes robos de máquinas

«Hace casi dos años que cada dos o tres semanas nos pasa algo similar». La empresa constructora Joan Miquel Llompart Obres i Serveis sufrió la pasada noche del miércoles al jueves un robo en la caseta donde guarda el material en una de sus obras. La sustracción se produjo en la urbanización de Cala Morell (Ciutadella) y se saldó con la desaparición de trece máquinas, con un valor total que se situaría entre los 3.000 y los 4.000 euros.

Los hechos fueron inmediatamente denunciados a la Policía, pero Joan Miquel Llompart no confía demasiado en recuperar su material. «Siempre lo denunciamos y no aparece nada». Hace poco sufrió un acto delictivo similar en una obra de Son Blanc. Y no son las únicas. Sa Platja Gran, Cala en Blanes, Cala en Porter, Canutells, son zonas en las que sus casetas para material han sido forzadas.





