Un fillet de 5 anys, en observació al Mateu Orfila

En la primera jornada de les festes de Sant Llorenç es va produir una incidència mentre els cavallers eren a les completes. Un cavall que estava amb el seu cuidador va fer uns moviments bruscs i va ferir un fillet petit que era a prop seu. L’infant va patir policontusions. Va ser immobilitzat i traslladat a l’Hospital Mateu Orfila, on va quedar ingressat a Pediatria.

Aquest va ser el fet més important. Per altra banda, a la nit d'aquest dissabte, la Creu Roja havia realitzat un total de tretze assistències. Set d’aquestes van ser per traumatismes lleus de poca consideració, quatre més van ser per ferides, una per una cremada i una altra va ser un cas d’alèrgia.