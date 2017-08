Rompe a patadas los retrovisores de siete coches en Ciutadella

Un hombre ha sido sorprendido esta pasada madrugada por los vecinos de Sa Muradeta después de romper los retrovisores de siete coches que estaban aparcados en esta vía de Ciutadella.

Según narran testigos presenciales, el infractor iba vestido con sudadera y gorra y tenía menos de 25 años. Sobre las 5 de la madrugada ha empezado a patadas con los utilitarios estacionados y se ha ido corriendo tras ser avistado por algunos vecinos. "He oído mucho ruido y he salido a la ventana. He visto lo que estaba haciendo y me he vestido para salir a la calle. Al verme, ha dejado las piezas en el suelo y se ha ido", ha explicado a este diario uno de los residentes en la zona.

Al parecer, el responsable de este acto vandálico pensaba revender los retrovisores, aunque quizás ha querido llevárselos como trofeo de su fechoría. También ha tenido tiempo de ocasionar daños en la luna de alguno de los coches.

Sin embargo, parece ser que se le ha caído el teléfono mientras golpeaba a alguno de los vehículos. El teléfono ha sido recogido por los vecinos y entregado a la Policía Local, un hecho que puede ser clave para identificarlo.