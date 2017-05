En moto, sin carné, con dos perros, guitarra, marihuana y dos porros

La Guardia Civil de Tráfico dio el alto la pasada semana al conductor de una motocicleta que llevaba dos perros consigo, uno de ellos junto a sus pies envuelto en un pañuelo y otro agarrado en una de sus manos. Además el conductor, de nacionalidad italiana, llevaba una guitarra en su espalda con lo que la conducción era, cuanto menos, peligrosa. El hombre, al parecer, reconoció que venía de la playa de Son Bou y que se había fumado un par de porros.



Narcotest y posesión. Efectivamente, el narcotest al que le sometieron los agentes dio positivo por lo que el hombre quedó imputado por un posible delito contra la seguridad vial. Además no tenía carné de conducir y los guardias le encontraron pequeñas cantidades de marihuana que portaba consigo.



La clase magistral del juez Mesquida. Más atentos que en clase, muy probablemente, estuvieron el pasado martes los alumnos de 4º de ESO, del Instituto Cap de Llevant, de Maó cuando asistieron a los juicios celebrados en el Juzgado Penal, acompañados por las precisas explicaciones del magistrado juez, Bartomeu Mesquida, con la notable colaboracion de la fiscal Nuria López.



Iniciativa del CGPJ y el Govern Balear. Se trataba de la decimotercera edición del programa «Educar en Justicia», promovido por ambas instituciones para ocho centros escolares seleccionados en las islas, dirigido a alumnos de 4º de ESO y bachiller. Los del Cap de Llevant no pudieron tener mejor introductor que el magistrado Mesquida. Con un lenguaje cercano, descriptivo, ameno y fácilmente comprensible, les explicó el funcionamiento de los juicios, además de una aproximación a la fase de instrucción de los procedimientos, y resolvió cuantas dudas le plantearon los alumnos. La fiscal Nuria López, con la misma claridad, les justificó el acuerdo de conformidad alcanzado con el abogado defensor en uno de los juicios por un delito de lesiones a los que asistieron.



«Balconing» no, pero fallecimientos sí. Comentaba un técnico sanitario esta semana que a Menorca no llega el turismo de borrachera, el de los jóvenes irresponsables que, por ejemplo, practican el «balconing» lanzándose a la piscina desde las terrazas de las habitaciones de los hoteles, que han derivado en fallecimientos o graves lesiones. «Esos no llegan, pero sí hay fallecimientos de gente mayor». Lo decía porque en apenas una semana han muerto en la Isla tres turistas de media y avanzada edad.



Nueve meses de prisión por enviar mails a su expareja. Le enviaba reiterados mensajes a su expareja, residente en Maó, pese a tener una orden de alejamiento y comunicación con ella dictada por un juzgado de Ferrol en 2015. Ese quebrantamiento de condena le ha supuesto una nueva sentencia de nueve meses de prisión, dictada por el Juzgado Penal de Maó. El juez se avino a la suspensión del ingreso en la cárcel si no delinque en dos años, además de tener que participar en programas formativos que determine el Servicio de Gestión de Penal y Medidas Alternativas del Centro Penitenciario más próximo a su lugar de residencia.



Ebria la motorista y sin casco el acompañante. La Policía Local de Maó ha imputado un delito contra la seguridad vial a una mujer de 39 años que conducía una motocicleta en estado ebrio, según reveló el test de alcoholemia -0,70 miligramos por litro de aire espirado- al que fue sometida en la central policial. Fueron agentes de la Policía Nacional los que el lunes, sobre las 22 horas, interceptaron a la conductora y al acompañante que iba en la moto, sin casco, por haber advertido una conducción anómala en la Plaza Miranda.



Ojo en los súpers. Se suceden los hurtos en distintos supermercados de la zona del levante insular. Los encargados ya están ojo avizor porque en muchos casos se trata de la misma pareja de delincuentes, hombre y mujer, que se dedican a robar, preferentemente, botellas de alcohol. Ya han sido sorprendidos y detenidos en algunas superficies comerciales de Maó, en más de una ocasión.