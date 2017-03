El polizonte pillado cuando robaba otra vez el mismo día en la misma casa

Declaró que no tenía documentación porque había llegado a la Isla como polizonte, en un barco, por el puerto de Ciutadella. Lo hizo tras ser detenido en la madrugada del pasado sábado, día 18, cuando había sido sorprendido in fraganti robando por el dueño de la casa, situada en el Camí d’en Barrotes, de Maó



Forzó la entrada y regresó. En su declaración ante el juez dijo que había acudido con otra persona que lo había dejado «vendido» en el interior de la casa a la que ya había acudido con anterioridad en la misma noche. El hombre, de 47 años, de origen iraní, había roto el cristal de una ventana para acceder al interior de la casa. Cuando el dueño llegó vio sangre en el suelo y la ventana de cristal fracturada por lo que dio aviso a la Policía Nacional y posteriormente se dirigió a la comisaría a poner la denuncia



Apresado. Cuando el propietario regresó al domicilio se encontró en la casa al ladrón y lo apresó avisando de nuevo a la Policía que acudió, otra vez, de inmediato, y le detuvo. El hombre se había apropiado de varias prendas de vestir, perfumes, alcohol, relojes y algunas joyas que portaba en una mochila que también había robado en la casa. Al día siguiente fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos y la obligación de presentarse el día 1 de cada mes en el juzgado hasta la celebración del juicio.



La Guardia Civil instruye sobre drogodependencias. El agente Javier Gestoso fue el guardia civil tutor asignado al colegio La Salle Alaior para impartir un taller sobre prevención de drogodependencias, que tuvo lugar la pasada semana en ese centro escolar. El taller estuvo dirigido a los alumnos y alumnas de tercero de ESO. El guardia consiguió captar la atención de los escolares de Secundaria con sus dinámicas y amenas explicaciones.



Persecución en Ciutadella, en moto trucada. Un joven de 18 años huyó de la Policía Nacional y Local hace un par de semanas protagonizando una persecución por la urbanización de Cala en Blanes. El joven aceleró y realizó una maniobra prohibida cuando vio a los policías y estos fueron tras él. Algunos peatones tuvieron que esquivar a la moto y otros coches se apartaron para evitar accidentes. Finalmente lograron interceptarle en el Camí de Sa Farola. El hombre alegó que no había querido pararse porque tenía la moto trucada.



Prisión por impago de pensiones. El Centro Penitenciario de Menorca alberga desde hace unos días al primer hombre en la Isla que cumple pena de prisión por impago de pensiones. El juez le ha condenado por un delito de abandono de familia al no haber satisfecho la pensión de sus dos hijos desde enero de 2013 hasta junio de 2015 y ser reincidente. Tras sucesivas denuncias, dado que el impago persistía ya que él alegaba que estaba sin trabajo y que los hijos también vivían con él, por lo que ya contribuía a su manutención, el juez ordenó la ejecución de la sentencia y tuvo que entrar en la cárcel para cumplir una condena de diez meses.



Absuelta una madre por quitar el móvil a su hijo. Una madre de 37 años ha sido absuelta por un juez del Juzgado Penal de Almería, tras haber sido denunciada por su hijo el pasado 28 de enero por haberle quitado el móvil. La madre le dijo que dejara el móvil porque tenía que estudiar, el hijo se negó, hubo un forcejeo en el que el menor sufrió un leve arañazo y acudió con otro familiar a denunciar a su madre. El Ministerio Fiscal consideró que se trata de un delito de malos tratos en el ámbito doméstico y pidió una condena de 9 meses de prisión a la madre. El juez, en este caso, tuvo más sentido común que el jurisconsulto y la absolvió después del juicio. Vivir para ver.