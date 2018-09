Més propone ubicar el geriátrico de Es Castell en un cuartel

Més per Menorca propone que el nuevo geriátrico que el Govern pretende construir en un solar de Es Castell se reubique y pase a ocupar los cuarteles de la plaza Explanada, cuya adquisición se acaba de anunciar. En un comunicado emitido este domingo, la formación menorquinista asegura que es un buen momento para «repensar» el proyecto, algo en lo que coincide, afirma, con la agrupación local Som Es Castell.

Entiende Més per Menorca que el acondicionamiento de uno de los cuarteles para instalar el nuevo geriátrico permitiría contar con un emplazamiento «mucho más cercano y céntrico», puesto que el proyecto actual prevé unas dependencias de unas ochenta plazas en un terreno de Santa Anna, con la previsión de que esté en funcionamiento en 2021.

Satisfechos, pero...

En cuanto a la adquisición en sí misma, Més per Menorca expresa su satisfacción por el anuncio y por el acuerdo alcanzado por las distintas administraciones implicadas. El partido le pone un pero: «queda trabajo para finalizar y formalizar este acuerdo» al tiempo que pide a Consell, Govern y Ayuntamiento de Es Castell que «se impliquen al máximo para hacerlo realidad».

Més per Menorca extiende su felicitación y su reconocimiento al colectivo vecinal de Es Castell y a la plataforma Quarters per al Poble «por no haberse rendido nunca en el objetivo de hacer públicos los cuarteles». También recuerda el partido soberanista su papel e influencia en este tempa, puesto que la adquisición de estos edificios era uno de los puntos de los acuerdos de governabilidad que firmó con el Ejecutivo autonómico».