Los cuatro molinos de Milà vuelven a rodar

Los cuatro molinos de Milà funcionaban este martes al unísono, una imagen del parque eólico habitual que, sin embargo, había desaparecido del horizonte durante los últimos veinte meses.

La imagen no es definitiva, el aerogenerador 4 está en pruebas y este miércoles, si no surgen inconvenientes, recibirá el visto bueno. Si no resultan satisfactorias, necesitará otra revisión, según informa Rafa Muñoz, ingeniero técnico industrial responsable de la gestión del parque eólico.

Las averías en dos de los molinos se habían detectado en diciembre de 2016 en un caso y a finales de febrero de 2017 en otro. La falta de personal especializado y medios técnicos para la reparación en la Isla ha prolongado el periodo que les ha dejado fuera de servicio. A principios de mayo pudo acometerse por fin el arreglo.

En el molino 4 se sustituyó el generador, pero su puesta en funcionamiento en pruebas dio problemas en el circuito de tratamiento externo de la energía, lo que ha obligado a rehacer todo el circuito.

Hasta entonces las máquinas no habían sufrido averías -una causada por el impacto de un rayo- tan importantes debido al mantenimiento técnico preventivo.