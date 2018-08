UGT defiende que la mayoría de hoteles cumple con el convenio y CCOO discrepa

La situación de las camareras de piso en los hoteles menorquines sigue creando controversia, incluso entre las principales organizaciones sindicales de la Isla. Desde el sindicato UGT, como hiciera la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), niegan rotundamente que la mayoría de hoteles esté incumpliendo el renovado convenio de Hostelería, como denunció la Asociación Kellys Unión Menorca: «Hay de todo, pero yo diría que son mayoría los que cumplen con el convenio, incluso afirmaría que más del 90 por ciento cumple», afirmó este lunes José María Roqueta, responsable de Organización de UGT.

Roqueta aseguró que el nivel de denuncias que reciben ha bajado significativamente en los últimos años, un síntoma de la reducción de la conflictividad, y que en las reuniones que han mantenido con los delegados sindicales de los hoteles la conclusión es que «en general están contentos», aunque también matizan que «nos somos adivinos, si hay incumplimiento y no se denuncia no lo podemos saber». Roqueta aseguró que UGT está «del lado de todas camareras de piso y no de una asociación», en alusión a la recientemente creada Kellys Unión Menorca, que cabe recordar que agrupa actualmente a unas 40 profesionales de las alrededor de 2.000 que se calcula que hay en Menorca.

Carga de trabajo

«Es verdad que hay muchos empresarios que no dan los dos días libres que fija el convenio, pero también es verdad que en la mayoría de los casos es fruto de un pacto con los trabajadores», que luego cobran más o reciben más días libres al finalizar la temporada, explica en alusión a una de las grandes quejas de la asociación. En cuanto al exceso de carga de trabajo que denuncian las kellys, desde UGT recuerdan que «es algo que se está estudiando, el convenio no las regula, pero se está haciendo un análisis para regularlas» y afirma que hay mucha variación entre los hoteles: «En algunos las camareras hacen 15 y en otros 24».

Por su parte, el secretario general de CCOO, Antonio Soria, se mostró convencido de que «el convenio al cien por cien no lo cumple nadie» y concretó en qué considera que se concentra el incumplimiento en relación a las camareras de piso: «Las hacen trabajar a destajo cuando el convenio solo marca ocho horas de trabajo en las que tendrían que hacer lo que les dé tiempo». Se refiere a la ratio de camas o habitaciones que los empresarios hacen limpiar a las camareras de piso, una ratio que, asegura, supone un incumplimiento del convenio.