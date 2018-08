Casado acusa al Gobierno de utilizar a Franco para "ocultar su incapacidad de gobernar"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al Gobierno de intentar «entretener» a la gente con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y con problemas ya superados para «ocultar su incapacidad de gobernar». En su opinión, es «muy irresponsable reabrir heridas superadas».



«España necesita mirar al futuro y no seguir anclado en el pasado, sobre todo porque hubo una reconciliación nacional, una transición y una Constitución que incluyó a todos, a los de un bando y a los de otro», ha dicho durante su visita a Menorca.



El líder popular ha indicado que «ya sabíamos que la moción de censura iba a someter a España en una parálisis legislativa, pero lo que no puede ser es que estemos entretenidos en problemas felizmente superados del pasado para intentar ocultar su incapacidad de gobernar». «Nosotros vamos a mirar al futuro y no queremos desenterrar fantasmas felizmente olvidados», ha remarcado.



Casado ha añadido que «los países serios no están mirando a lo que pasó hace medio siglo, sobre todo cuando hubo una transición ejemplar en la que todos estuvieron representados, creo que tenemos que tener un respeto a nuestros electores y ocupar nuestro tiempo en lo que les interesa de verdad».



Por otro lado, el presidente del PP ha acusado al PSOE de ser un «rehén de las políticas fracasadas de la izquierda radical». Lo que proponen los socialistas es despilfarrar para una campaña electoral de dos años, es hacer lo que hizo Zapatero, el Plan E, con carteles más grandes que las propias obras», ha añadido.