Servera gana las primarias para dirigir Podemos en Ciutadella

El concejal de Gent per Ciutadella Sergi Servera Moreno ha ganado las primarias y ha sido nombrado nuevo secretario general de Podemos de Ciutadella. Se ha impuesto con claridad a su contrincante Elvira Trula, al cosechar el 83,7 por ciento de los votos, durante el proceso de las votaciones que tuvo lugar la semana pasada.

En las primarias han participado 49 inscritos de los 140 militantes que tiene la formación en Ciutadella. De ellos, 41 han votado a Sergi Servera y 8 a Elvira Trula.

El edil de Transparencia, Nuevas Tecnologías, Comunicación y Patronato de Escuelas Infantiles expresó su satisfacción por la victoria y destacó la participación, «la más alta de Balears, después de Eivissa». En este sentido cabe destacar que el proceso de primarias han tenido lugar en otros 13 municipios de Balears, ocho de Mallorca y 5 de Eivissa.

Servera coge el mando del partido en Ciutadella tras la crisis en la formación morada por la expulsión en diciembre de 2016 de Montse Seijas (la anterior secretaria general de Podemos en Ciutadella) y lo más importante a menos de un año de las próximas elecciones municipales.

En los pasados comicios locales, Podemos no se presentó, aunque sí que dio apoyo (igual que IU) a la agrupación de electores de Gent per Ciutadella. Logró tres concejales, los tres miembros de Podemos. Para las elecciones de 2019 aún no está claro la fórmula que escogerá Podemos para presentarse, aunque seguro que «será una candidatura de unidad» de izquierdas.

Servera explica que ahora se abrirá un periodo de contactos con otras formaciones e independientes. La idea del nuevo secretario general es aprovechar la marca, ya conocida, de Gent per Ciutadella. No obstante, apuesta más por ir en coalición (con esta marca), que no volver a crear una agrupación de electores, que implica recoger 500 firmas, ir al notario.,... «una pérdida de tiempo y energía» que «se pueden destinar a otras tareas». Sea cual sea la fórmula explica Servera, lo que es seguro es que volverá a haber primarias para escoger a los candidatos de las listas.

El objetivo para 2019, según Servera, «seguir influyendo» en los gobiernos del cambio.