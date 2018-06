Medios ingleses hablan de escenas «terroríficas» por la tintorera en Menorca

La aparición de una tintorera de casi dos metros en aguas de Arenal d’en Castell el pasado jueves, que obligó a cerrar la playa al baño, no ha pasado desapercibida por medios de comunicación ingleses, que se han hecho eco de la presencia del animal.

Sin embargo, periódicos como «The Mirror» exageran la información hasta hablar que la presencia de la tintorera «aterrorizó» a los nadadores que se encontraban en la playa, afirma que «gritaron ‘ya viene’». Acompaña la información de vídeos y fotografías con los rótulos de «terroríficas escenas».

Por otra parte, «The Sun» menciona que «los turistas escaparon mientras el tiburón nadaba a pocos metros de la costa en la isla española». Mientras, «Express» dice que «es el último susto de tiburones azules en los últimos años».

La tintorera fue avistada el jueves a las 13.30 horas y hasta las 17 se encontraba en los alrededores de Arenal d’en Castell. Sin embargo, no fue hasta el viernes a las 10.30 cuando los socorristas de la playa no levantaron la prohibición del baño en la playa, hasta que no se certificó que ya se había marchado mar adentro. A primera hora del viernes aun pudo verse en zonas cercanas como Cala Pudent o Son Parc.